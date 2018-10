THE NECROMANCERS: Tour zum neuen Album

Eine neue coole Band für Leute, nach wie vor nach okkulten 70er-Jahre-Kapellen lechzen und Bands wie GHOST und YEAR OF THE GOAT verehren: Hier sind THE NECROMANCERS! Das zweite Album der Franzosen, "Of Blood And Wine" erschien bereits am 5. Oktober via Ripple Music. Nun ist die Band auf großer Europa-Tour und kommt auch bald nach Deutschland.

Hier die Daten:



08.11.2018 – Dresden – Beatpol, D

10.11.2018 – Krakau – Soulstone Gathering, PL

12.11.2018 – Budapest – Dürer Kert, HUN

13.11.2018 – Zagreb – Vintage Industrial Bar, CRO

14.11.2018 – Ljubljana – Koncertna Dvorana Rog, SI

15.11.2018 – Innsbruck – Heavy Psych Sounds Fest, A

16.11.2018 – Leipzig – Werk 2, D

17.11.2018 – Straßburg – La Laiterie, FR

18.11.2018 – Paris – La Maroquinerie, FR

19.11.2018 – Rennes – Le Mondo Bizarro, FR

20.11.2018 – Bordeaux – Make It Sabbathy 50th, FR

21.11.2018 – Barcelona – Rocksound, SP

22.11.2018 – Toulouse – Les Pavillons Sauvages, FR

24.11.2018 – Bologna – Freakout, IT

25.11.2018 – Mailand – VVitch Festival, IT

26.11.2018 – München – Feierwerk, D

27.11.2018 – Utrecht – DB's, NL

28.11.2018 – Brüssel – Magasin 4, B

29.11.2018 – Cologne – Helios 37, D

30.11.2018 – Berlin – Zukunft Am Ostkreuz, D

01.12.2018 – Osnabrück – Westwerk, D

02.12.2018 – Freiburg – Slow Club, D

(Daten im deutschsprachigen Raum sind hervorgehoben).