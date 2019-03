Die deutschen Rocker werden uns in Kürze wieder mit ein paar Gigs beehren und auf einigen ausgewählten als Support WHO BROUGHT THE DOG mitbringen (*):

30.3. Würzburg, B-Hof

17.5. Bernkastel-Kues, Tonstation*

18.5. Wiesloch, R’n’P

31.5. Wetzlar, Franzis*

01.6. Düsseldorf, Pitcher