THE NEW ROSES auf Tournee

Die Wiesbadener werden uns in Kürze auf ihrer "One More For The Road"-Tour an folgenden Stationen einheizen:

20.01.2018 Paris (FR), Petit Bain /w Audrey Horne

01.02.2018 Lübeck, Rider´s Cafe

02.02.2018 Oldenburg, Cadillac

03.02.2018 Schwerin, Speicher

09.02.2018 Edinburgh (UK), Bannerman's

10.02.2018 Carlisle (UK), Rockmantic

02.03.2018 Cham, L.A.

03.03.2018 Lichtenfels, Paunchy Cats

17.03.2018 Bonn, WDR Rockpalast – Crossroads Festival

Außerdem wurde die Band für das Vorprogramm des DEAD DAISIES bestätigt. Hier kann man beide Bands in unserem Lesegebiet sehen:

Support für THE DEAD DAISIES:

18.04.2018 Hamburg, Markthalle

25.04.2018 Osnabrück, Rosenhof

26.04.2018 München, Backstage Werk

29.04.2018 Wien (AT), Simm City

03.05.2018 Berlin, Kesselhaus

04.05.2018 Wiesbaden, Schlachthof

05.05.2018 Köln, Live Music Hall

08.05.2018 Pratteln (CH), Z7