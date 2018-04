THE NEW ROSES geben 'One More For The Road'

Sie kommen in Kürze auf Tournee und wollen uns mit dem Video zu 'One More For The Road' in die Hallen locken, wenn sie mit den DEAD DAISIES auftreten dürfen. Könnte gelingen, hört mal: Youtube.

Hier sind die Tourdaten:

16.04.18 NL - Tilburg / 013

17.04.18 BE - Vosselaar / Biebob 18.04.18 DE - Hamburg / Markthalle 20.04.18 SE - Gothenburg / Sticky Fingers

21.04.18 NO - Oslo / Parkteateret

22.04.18 SE - Stockholm / Klubben

24.04.18 DK - Copenahgen / Pumpehuset

25.04.18 DE - Osnabruck / Rosenhof

26.04.18 DE - Munich / Backstage Werk

27.04.18 HU - Budapest / Barba Negra Track

29.04.18 AT - Vienna / Simm City

30.04.18 DE - Döbeln / KL 17

01.05.18 PL - Wroclaw / Thanks Jimi Festival

03.05.18 DE - Berlin / Kesselhaus

04.05.18 DE - Wiesbaden / Schlachthof

05.05.18 DE - Cologne / Live Music Hall

06.05.18 FR - Paris / Le Trabendo

08.05.18 CH - Pratteln / Z7

09.05.18 IT - Trezzo Sull'adda / Live Club

Und auf Festivals kann man THE NEW ROSES auch erleben:

19.05.18 DE - Gelsenkirchen / Rock Hard Festival

26.05.18 DE - Dexheim / Kultur Auf Dem Hof

02.06.18 DE - Ulm / Blaurock Festival

07.06.18 HU - Alsoors / Open Road Fest

09.06.18 SE - Sölvesborg / Sweden Rock

21.06.18 DE - Goarshausen / Rockfels

22.06.18 DE - Hamburg / Harley Days

23.06.18 DE - Leipzig / Matapaloz Festival

06.07.18 DE - Hochstenbach / Fun and Crust Festival

07.07.18 AT - Worgl / Stadtfest

13.07.18 CZ - Vizovice / Masters Of Rock

14.07.18 DE - Willingen / Bike Week

21.07.18 DE - Weigendorf / Open Air Weigendorf

27.07.18 DE - Neuler / Gruabarock

28.07.18 DE - Seebronn / Rock Of Ages

05.08.18 DE - Paderborn / Libori

24.08.18 DE - Haddeby / Baltic Open Air

25.08.18 DE - Königstein / Rock Auf Der Burg

30.08.-02.09.18 DE - Hartenholm / Werner Das Rennen