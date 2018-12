THE NIGHTMARE STAGE hat Deal bei Pure Steel

Die Jungs aus Long Island, USA, haben ihren Progressive Power Metal unter dem Dach des deutschen Labels Pure Steel geparkt, wo auch das neue Album "When The Curtain Closes" erscheinen wird. Musiker von THE NIGHTMARE STAGE haben bereits Erfahungen in den Bands REVERENCE, IMMORTALLY COMMITTED, CITIES und der IRON MAIDEN-Coverband LIFE AFTER DEATH gemacht

