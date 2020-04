THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA: Livestream am Samstag!

Das ist aber nett! Die brillanten Skandinavier werden am Samstag, den 18. April, ihr Live-Konzert aus dem Tivoli in Helsingborg direkt übertragen! Es wird keine Gebühr erhoben, aber Spenden sind willkommen.

Die Band über das Online Event: "Wir kündigen stolz an, dass wir eine live übertragene Show im The Tivoli in Helsingborg, Schweden, am Samstag, den 18. April, spielen. Für einige von uns ist dieser Ort wie ein zweites Wohnzimmer und einer der letzten wirklichen Rockclubs in Schweden. Das ist etwas, was wir unterstützen wollen. Stellt sicher, dass ihr am Samstag, den 18. April, dabei seid, dies wird eine Nacht werden, an die ihr euch noch lange erinnern werdet. The Aeromantic Experience lebt weiter!"

Spenden können so erfolgen:

Paypal: Paypal@summit-management.se (WORLDWIDE)

Support Ticket: https://secure.tickster.com/uxcl41mnhhc5jlg

Ich habe die Band bereits zweimal live gesehen, die sind super. Leider nur über den Bildschirm, aber da werde ich dabei sein!