THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA: Neuer Trailer, Re-Releases, Tourupdate

Zuerst mal die Nachricht, die die aktuelle Situation in der Band betrifft, denn irgendjemand hat sich wirklich ziemlich haarsträubende Fragen ausgedacht für die Schweden. Hört und seht selbst: Youtube.

Außerdem wurden die beiden Alben "Internal Affairs" und "Skyline Whispers" neu veröffentlicht, dabei erstmalig auf Vinyl und auch mit jeweils einem Bonustrack, bei "Internal Affairs" ist das der 'Song For Ingebörg' und auf "Skyline Whispers" heißt das zusätzliche Stück 'September, You're A Woman'. Auch am Artwork wurde ein bisschen gedreht. Die beiden Scheiben sind ab heute erhältlich.

Die Band ist auch gerade auf Tour. Ich kann nur sagen, die lohnen sich wirklich, auf dem SUMMER BREEZE dieses Jahr war der Auftritt stark. Übrigens ist diese Liste um einen Gig in Bremem ergänzt worden:

23.11. DE Köln Luxor

24.11. DE Osnabrück Rosenhof

25.11. NL Zoetermeer Boerderij

26.11. NL Arnhem Willemeen

27.11. BE Vosselaar Biebob

28.11. FR Nantes Le Ferrailleur

30.11. UK London Underworld

01.12. FR Paris Petit Bain

02.12. FR Toulouse Le Rex

03.12. ES Madrid Caracol

04.12. ES Barcelona Bóveda

05.12. FR Lýon Warmaudio

06.12. IT Milano Legend Club

07.12. CH Meyrin (Genève) Undertown

08.12. CH Zürich Dynamo

09.12. DE Mannheim MS Connection

10.12. AT Salzburg Rockhouse

11.12. HU Budapest A38

12.12. AT Wien Szene

13.12. AT Graz Dom im Berg

14.12. DE München Backstage

15.12. CZ Prague Nova Chmelnice

16.12. DE Nürnberg Hirsch

17.12. DE Saarbrücken Garage

18.12. DE Aschaffenburg Colos-Saal

19.12. DE Berlin Bi Nuu

20.12. DE Jena F-Haus

21.12. DE Bremen Tivoli (neu)

22.12. DE Bochum Matrixoman