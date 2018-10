THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA: Tourstart & Neues Video

Passend zum morgigen Tourstart gibt es ein neues Video von THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA zum Song 'Can't Be That Bad' vom aktuellen Album "Sometimes The World Ain't Enough".







Die Tour startet morgen am 1. November im schwedischen Malmö.



THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

- Sometimes The World Ain't Enough -

European Tour 2018

+ Special Guests BLACK MIRRORS



01.11. SE Malmö KB*

02.11. DE Weissenhäuser Strand METAL HAMMER PARADISE*

03.11. SE Skövde Skövde in Rock*

08.11. SE Stockholm Kägelbanan*

09.11. SE Eskilstuna K100*

10.11. SE Göteborg Sticky Fingers*

11.11. NO Oslo John Dee*

16.11. FI Helsinki On The Rocks*

23.11. DE Cologne Luxor

24.11. DE Osnabrück Rosenhof

25.11. NL Zoetermeer Boerderij

26.11. NL Arnhem Willemeen

27.11. BE Vosselaar Biebob

28.11. FR Nantes Le Ferrailleur

30.11. UK London Underworld

01.12. FR Paris Petit Bain

02.12. FR Toulouse Le Rex

03.12. ES Madrid Caracol

04.12. ES Barcelona Bóveda

05.12. FR Lýon Warmaudio

06.12. IT Milano Legend Club

07.12. CH Meyrin (Genève) Undertown

08.12. CH Zurich Dynamo

09.12. DE Mannheim MS Connection

10.12. AT Salzburg Rockhouse

11.12. HU Budapest A38

12.12. AT Vienna Szene

13.12. AT Graz Dom im Berg

14.12. DE Munich Backstage

15.12. CZ Prague Nova Chmelnice

16.12. DE Nürnberg Hirsch

17.12. DE Saarbrücken Garage

18.12. DE Aschaffenburg Colos-Saal

19.12. DE Berlin Bi Nuu

20.12. DE Jena F-Haus

21.12. DE Bremen Tivoli !!!NEW!!!

22.12. DE Bochum Matrix

* = ohne BLACK MIRRORS



Zudem werden die ersten beiden Alben "Internal Affairs" und "Skyline Whispers" am 23. November 2018 über Nuclear Blast wiederveröffentlicht.



Tracklist »Internal Affairs«:

1.Siberian Queen

2.California Morning

3.Glowing City Madness

4.West Ruth Ave

5.Transatlantic Blues

6.Miami 502

7.Internal Affairs

8.1998

9.Stella Ain't No Dove

10.Montreal Midnight Supply

11.Green Hills Of Glumslöv

BONUS TRACK

12. Song for Ingebörg



Tracklist »Skyline Whispers«:

1. Sail On

2. Living For The Nighttime

3. Stilletto

4. Owaranai Palisades

5. Lady Jade

6. I Ain't Old I Ain't Young

7. All The Ladies

8. Spanish Ghosts

9. Demon Princess

10. Skyline Whispers

11. Roads Less Travelled

12. The Heather Reports

BONUS TRACK

13. September You're A Woman

