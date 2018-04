THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA: neues Album kommt am 29.Juni; erste Single und Video veröffentlicht

Die Classic Rocker werden zwar schon mit den Hufen scharren, dennoch gilt es noch bis zum 29. Juni Geduld aufzubringen, ehe die schwedischen Durchstarter THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA "Sometimes The World Ain't Enough" veröffentlichen.

Der Vorverkauf dafür hat bereits begonnen, anzunehmen, dass sich auch diese Scheibe - die erneut von der Band selbst im "Handsome Hard Music" / "Larsson Music Studio" sowie im "Nordic Sound Lab" in Sakra, Schweden produziert wurde, reißenden Absatz finden wird. Auch den Mix übernahm mit Gitarrist Sebastian Forslund ein Bandmitglied, lediglich für das Mastering zeichnete Thomas "Plec" Johansson im "The Panic Room" verantwortlich.

Die Setlist sieht folgendermaßen aus:

01. This Time

02. Turn To Miami

03. Paralyzed

04. Sometimes The World Ain't Enough

05. Moments Of Thunder

06. Speedwagon

07. Lovers In The Rain

08. Can't Be That Bad

09. Pretty Thing Closing In

10. Barcelona

11. Winged And Serpentine

12. The Last Of The Independent Romantics



Limited Edition Digipack CD & Vinyl-Bonustrack

13. Marjorie



Japanese Bonustrack

14. Pacific Priestess

Um die Wartezeit zu verkürzen ist seit heute die erste Single-Auskopplung 'This Time' digital zu erwerben und auch das dazugehörige Video gibt es bereits zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=9QdHI0if_xk&feature=youtu.be