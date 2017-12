Ja, aber nicht einfach so, sondern als dreifach-Vinyl! Im März wird das gute Stück über Pelagic Records erscheinen und folgende Trackliste beinhalten:

Precambrian 10th Anniversary Edition 3xLP :

Side A:

1. Hadean / The Long March Of The Yes-Men

2. Eoarchaean / The Great Void

3. Paleoarchaean / Man And The Sea



Side B:

4. Mesoarchaean / Legions Of Winged Octopi

5. Neoarchaean / To Burn The Duck Of Doubt



Side C:

1. Siderian

2. Rhyacian / Untimely Meditations

3. Orosirian / For The Great Blue Cold Now Reigns



Side D:

4. Statherian

5. Calymmian / Lake Disappointment



Side E:

6. Ectasian / De Profundis

7. Stenian / Mount Sorrow



Side F:

8. Tonian / Confessions Of A Dangerous Mind

9. Cryogenian

10. Rhyacian (2017 Studio Version)

Die Ausgabe wird es in drei verschiedenen Vinyl-Farben geben und mit dem Lied 'Rhyacian' auch einen Bonus beinhalten, da dies eine Neueinspielung des aktuellen Line-Ups der Band ist. Übrigens: THE OCEAN wird am 21. April beim DOOM OVER LEIPZIG das Album "Precambrian" komplett spielen!