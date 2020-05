THE PRETTY RECKLESS: Neues Single 'Death By Rock And Roll' veröffentlicht

Die US-Rockband THE PRETTY RECKLESS um die Sängerin und ehemalige Schauspielerin Taylor Momsen hat mit 'Death By Rock And Roll' eine neue Single veröffentlicht. Es ist das erste neue Lied der Band seit fast vier Jahren. Ein neues Album ist in Arbeit und wird bei Century Medias erscheinen.



Die Sängerin sagt dazu: "In vielerlei Hinsicht fühlt sich das neue Album, an dem wir arbeiten, wie eine Wiedergeburt an. Und unsere erste Single 'Death By Rock And Roll' repräsentiert für mich die Form von Seelenheil, die mir meine Lieblingsmusik verschafft. Rockmusik ist Freiheit und dieser Song handelt davon, das Leben so zu leben, wie man es möchte".



Weitere Informationen zum neuen Album sollen demnächst folgen.

