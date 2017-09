THE PROFESSIONALS: Ex-SEX PISTOLS Drummer mit vielen Gästen

Paul Cook hat noch nicht genug und wird am 27. Oktober mit seiner alten Band THE PROFESSIONALS, die 1980 und 1981 bereits zwei Alben veröffentlichte, mit "What In The World" über Metalville / Rough Trade zurückkehren. Mit dabei hat er zahlreiche berühmte Gäste wie Mick Jones (THE CLASH), Phil Collen (DEF LEPPARD), Marco Pirroni (ADAM & THE ANTS), Chris McCormack (3 COLOURS RED), Duff McKagen (GUNS ‘N’ ROSES) und Billy Duffy (THE CULT) und Steve Jones (SEX PISTOLS). Hier ist die Trackliste dazu:

1. Good Man Down feat. Steve Jones & Billy Duffy

2. Let Go feat. Phil Collen

3. Going, Going, Gone feat. Steve Jones & Billy Duffy

4. Extremadura feat. Mick Jones & Victoria Liedtke

5. Rewind feat. Phil Collen

6. Hats Off feat. Duff McKagen & Chris McCormack

7. New Generation feat. Marco Pirroni

8. Take Me Now feat. Steve Jones, Billy Duffy & Marco Pirroni

9. Bad Baby feat. Terri Cook

10. Monkeys feat. Duff McKagen & Phil Collen