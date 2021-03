THE PURE STEEL SYMPHONY besingt den Sieg!

Das deutsche Label hat ein eigenes Projekt am Start, das auf eine Idee von Lee Payne von CLOVEN HOOF zurückgeht. Es heißt THE PURE STEEL SYMPHONY und klingt so:

Das Line-Up liest sich natürlich wie ein who-is-who des Plattenstalls:

Lee Payne (CLOVEN HOOF) - composer, arranger and bass guitar



Vocals:

Christer Göransson (MINDLESS SINNER)

Ted Anderson (SLEEPLORD)

Juan Ricardo (WRETCH)

Chris Dando (Vault Studio Engineer)

Pepe Pierez (ANCIENT CURSE)

Luke Hatton (Freund von Lee) – rhythm- and acoustic guitar



Additional Guest Guitarist's (Solos):

Piotr Luczyk (KAT)

Torsten Lang (SCEPTOR)

Nick Giannakos (WRETCH)

Magnus Danneblad (MINDLESS SINNER)

Jerker Edman (MINDLESS SINNER)

Luke Hatton (Freund von Lee)



Chris Dando (Vault Studio Engineer) - keyboards



Stefan Arnold (WALLOP) - drums