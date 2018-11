THE QUILL mit Re-Releases

Bereits am 26. Oktober sind "Voodoo Caravan " und das witzig betitelte "Hooray, It's A Deathtrip!" über Metalville neu veröffentlicht worden, jetzt geht das Label noch weiter in die Bandvergangenheit und wird im nächsten Jahr "Silver Haze" am 25. Januar und das selbstbetitelte Debüt am 22. Februar neu auf den Markt bringen. Dabei werden die remasterten Scheiben aber nicht nur als CDs, sondern erstmals auch als Vinyl-Ausgaben erhältlich sein.

