Ihr Debütalbum "The Sound Of Breaking Free" brachte den Finnen 2013 zwar ausnahmslos positives Feedback ein, der Durchbuch gelang dem Quintett aber dennoch nicht. Irgendwie schien danach "der Wurm" drinnen zu sein, denn es wurde verdächtig ruhig rund um die Band, die mit ihrem fest in den 80er Jahren fundamentiertem Stil für Frohlocken bei allen Fans von DEF LEPPARD bis RATT gesorgt hatte.

Selbiges ist demnächst zu erwarten, wenn THE RAGGED SAINTS am 31.1. 2020 endlich das zweite Album "Sonic Playground Revisted" in die Umlaufbahn wuchten wird. Der erste Höreindruck in Form eines Audio-Videos verspricht jedenfalls einiges:

