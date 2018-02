THE ROLLING STONES mit zwei Terminen in Deutschland

Ja, die wollen es immer noch wissen. THE ROLLING STONES sind im Sommer 2018 erneut in Deutschland - im Rahmen ihrer "No Filter 2018" -Europa-Tour unterwegs. Es sind zwar nur zwei, aber immerhin: die Band, die sich 1962 gegründet hat, ist in zwei Stadion-Konzerten in Berlin und Stuttgart zu erleben.

22.06.2018 Berlin - Olympiastadion

30.06.2018 Stuttgart - Mercedes-Benz Arena

Am 28.02.2018 beginnt der Vorverkauf.