THE SEA WITHIN: Details zum Debüt der Prog-Supergroup

In diesem Fall dürfte Supergroup sicher nicht zu hoch gegriffen sein, denn alle Progfans kriegen jetzt feuchte Augen. THE SEA WITHIN besteht aus Roine Stolt (TRANSATLANTIC, THE FLOWER KINGS), Daniel Gildenlöw (PAIN OF SALVATION), Jonas Reingold (STEVE HACKETT, THE FLOWER KINGS, KARMAKANIC, THE TANGENT), Tom Brislin (YES SYMPHONIC, RENAISSANCE, SPIRALING, DEBORAH HARRY) & Marco Minnemann (THE ARISTOCRATS, STEVEN WILSON, UK, JOE SATRIANI). Nicht übel, was?

Im Herbst 2016 kam Roine Stolt die Idee, eine neue Band zu gründen, und sein Label Inside Out gab grünes Licht, sodass er im September 2016 mit seiner neuen Truppe ins Studio ging. Das Resultat wird am 22. Juni erscheinen, und schon drei Wochen später wird THE SEA WITHIN auf dem Night Of The Prog-Festival auf der Lorelei spielen, zwar ohne Gildenlöw, der Verpflichtungen mit PAIN OF SALVATION hat, aber dafür mit Casey McPherson of (FLYING COLORS & ALPHA REV).

Das Album wird folgende Lieder enthalten:

Disc 1:

1. Ashes of Dawn

2. They Know My Name

3. The Void

4. An Eye for an Eye for an Eye

5. Goodbye

6. Sea Without

7. Broken Cord

8. The Hiding of the Truth



Disc 2:

1. The Roaring Silence

2. Where Are You Going?

3. Time

4. Denise

