THE SENTON BOMBS: Neues Album kommt im März

Die Britischen Rocker THE SENTON BOMBS haben ein neues Album angekündigt. Das neue Werk heißt "Aerial Threat" und wird insgesamt 14 neue Songs enthalten. Der Veröffentlichungstermin ist der 27. März 2021.



Auf Spotify könnt ihr euch die erste Single 'Dwelling In The Past' anhören.



Dwelling In The Past @ Spotify



Alternativ gibt es den Song auch auf der Bandhompage zu hören.



https://sentonbombs.com/single/28571/dwelling-in-the-past









