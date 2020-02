THE SISTERS OF MERCY im März auf Tour

Nachdem die letztjährige Tour im Oktober komplett ausverkauft war, kommt die Gothic Rock-Legende THE SISTERS OF MERCY nächsten Monat im März noch einmal für insgesamt fünf Konzerte nach Deutschland um uns unter anderem Hits wie 'More', 'Lucretia My Reflection' und 'Temple Of Love' live zu präsentieren. Das sollte man sich nicht entgehen lassen.



20.03.2020 Nürnberg, Loewensaal

21.03.2020 Saarbrücken, Garage

23.03.2020 Frankfurt, Batschkapp

24.03.2020 Ulm, Roxy

29.03.2020 Karlsruhe,Tollhaus



Die Shows in Nürnberg und Karlsruhe sind bereits ausverkauft. Und es ist anzunehmen, dass für die restlichen drei Konzerte auch nur noch Restkarten verfügbar sind. Diese gibt es im FK Scorpio Ticketshop und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

