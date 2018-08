THE SKULL: Video zu 'Ravenwood' verfügbar, Tour im Herbst

Die Chicagoer Doom-Institution rund um die früheren TROUBLE-Musiker Ron Holzner und Eric Wagner wird bekanntermaßen in einigen Wochen ihr neues Album "The Endless Road Turns Dark" an den Start bringen.

Nach dem Lyric-Video zum Titelsong gibt es als weiteren Vorgeschmack nun das Video zu 'Ravenwood' zu sehen:

Die Anfang September verfügbare Scheibe kommt mit einem schmucken Cover in die Läden

und wird insgesamt acht Tracks enthalten. Die Trackliste liest sich wie folgt:

1. The Endless Road Turns Dark

2. Ravenswood

3. Breathing Underwater

4. The Longing

5. From Myself Depart

6. As The Sun Draws Near

7. All That Remains (Is True)

8. Thy Will Be Done

Um die Scheibe entsprechend vorzustellen, begibt sich das Quintett ab Ende September auf ausgedehnte Europa-Tournee und wird dabei zunächst von ACID MUFFIN und danach von CASTLE begleitet. Hier die Tourdaten: