THE SMASHING PUMPKINS: Zwei neue Songs veröffentlicht

Von der Band THE SMASHING PUMPKINS gibt es ein, besser gesagt, zwei neue Lebenszeichen in Form der zwei neuen Songs 'Cyr' und 'The Colour Of Love'. Diese sind via Sumerian Records erschienen und wurden in Chicago aufgenommen.

Gleichzeitig hat die Band ein neues Album angekündigt, welches zusammen mit den Gründungsmitgliedern Billy Corgan, James Iha, Jimmy Chamberlin und dem langjährigen Gitarristen Jeff Schroeder in Arbeit ist. Weitere Details zum neuen Album sollen demnächst bekannt gegeben werden.