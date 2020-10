THE SMASHING PUMPKINS: Zwei neue Songs veröffentlicht

Die Band THE SMASHING PUMPKINS hat erneut zwei neue Songs inklusive Videos veröfentlicht. Dieses Mal gibt es die Stücke 'Ramona' und 'Wyttch' auf die Ohren. Beide Tracks sind auf dem elften Studioalbum zu finden, welches am 27. November via Sumerian Records erscheinen wird.

Davor sind bereits die Songs 'Cyr' , 'The Colour Of Love', 'Anno Satana' und 'Birch Grove' herausgebracht worden.

Die Tracklist liest sich so:

1. The Colour of Love

2. Confessions of a Dopamine Addict

3. Cyr

4. Dulcet in E

5. Wrath

6. Ramona

7. Anno Satana

8 Birch Grove

9. Wyttch

10. Starrcraft

11. Purple Blood

12. Save Your Tears

13. Telegenix

14. Black Forest, Black Hills

15. Adrennalynne

16. Haunted

17. The Hidden Sun

18. Schaudenfreud

19. Tyger, Tyger

20. Minerva

Das Album kann bereits vorbestellt werden.