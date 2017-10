THE SOFT MOON: Neues Album erscheint im Februar 2018

Die Band THE SOFT MOON hat bekannt gegeben, dass sie einen Plattenvertrag bei Sacred Bones unterzeichnen wird. Zudem wurden Details zum vierten Studioalbums veröffentlicht. Es trägt den Namen "Criminal" und soll am 2. Februar 2018 veröffentlicht werden.



Die Tracklist liest sich so:



1. Burn

2. Choke

3. Give Something

4. Like a Father

5. The Pain

6. It Kills

7. ILL

8. Young

9. Born Into This

10. Criminal



Bandkopf Luis Vasquez, der aktuell in Berlin lebt, hat zum Song 'Burn' bereits ein Video veröffentlicht. Auf dem Album beschäftigt es sich mit seiner Vergangenheit. Seine Kindheit war von Gewalt geprägt. Aufgewachsen ist er in der Mojave-Wüste in den 80er Jahren.



Während vorhergehende Alben in erster Linie Instrumentalplatten waren, in denen Vasquez' Stimme in der Musik als ein anderes Instrument wahrgenommen wurde, markierte "Deeper" den Beginn einer neuen musikalischen Richtung, in der Gesang und Text mehr als bloße Präsenz sind. "Deeper war der Abstieg in die Entstehung seiner Kindheitstraumata und seiner Ängste und obwohl Vasquez diese dunkle Erkundung von sich selbst überlebte, kam er nicht alleine zurück. Eine erneute Zusammenarbeit im La Distilleria Studio in Bassano Del Grappa, Italien mit Maurizio Baggio, der bereits "Deeper" produziert hat, lässt Vasquez weiter forschen, indem seine Texte noch weiter in den Vordergrund rücken und so seinen Emotionen noch mehr Raum geben. Das Album ist Vasquez's Art, Verantwortung zu übernehmen, die Erlösung für den Missbrauch zu suchen, den er sich und anderen zugefügt hat und erkennt die Wurzeln in dem Missbrauch an, der ihm als Kind zugefügt wurde.

Quelle: Cargo Records Redakteur: Swen Reuter Tags: the soft moon burn criminal deeper luis vasquez sacred bones