THE THREE TREMORS - Releasedatum und zwei Videoclips

THE THREE TROMORS, oder kurz auch T3 genannt, die metallische Sängerparade um Harry Conklin (JAG PANZER, SATAN'S HOST, TITAN FORCE), Tim Owens (DIO DISCIPLES, ex-JUDAS PRIEST, ex-ICED EARTH, ex-WINTERSBANE) und Sean Peck (CAGE, DENNER/SHERMAN, DEATH DEALER) hat ihre Crowdfundingcampagne am Ziel und wird nun am 18.01.2019 verbindlich ihr selbstbetiteltes Debütalbum unter die Leute bringen. CD, LP und allerlei Packages können inzwischen im bandeigenen Shop vorbestellt werden: http://www.thethreetremors.com/site/store.html - Das sich die Herren Tyrant, Ripper und Hell Destroyer selbstredendem klassischen US-Power-Metal mit sirenenhaftem Gesang verschrieben haben, versteht sich von selbst, doch hört selbst, denn zwei Hörproben sind schon als YouTube-Video verfügbar:





