THE TRIGGER: Neues Video zur Single 'Pray' vom neuen Album

Am 26.07.2019 erscheind das neue Album "The Time Of Miracles" via Massacre Records der serbischen Metal-Band THE TRIGGER. Daraus hat die Band nun den Song 'Pray' veröffentlicht.



Die Tracklist liest sich so:

1. Pray

2. Don't Feed The Cannibals (Ft. Darko Downstroy)

3. Ashes And Bones

4. Kingdom Will Never Come

5. What Have We Become

6. Out Of Clay

7. Boom (Ft. Marko Manntra)

8. Used Up And Dead

9. Good Dog

10. Happy New Year

11. Reality (Ft. Vladimir Lalić & Emir Hot)

12. Abyss



Als Gastsänger für das Album konnte die Band Darko Živković (DOWNSTROY), Marko Matijević Sekul (MANNTRA) und Vladimir Lalić (ORGANIZED CHAOS) gewinnen.

