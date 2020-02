THE UNITY mit neuem Lyrik-Video

THE UNITY liefert uns mit dem Lyrik-Video zu dem Song 'Line And Sinker' einen Vorgeschmack auf das neue Album "Pride", welches am 13. März über SPV/Steamhammer veröffentlicht wird.

THE UNITY live 2020



auf Tour mit FREEDOM CALL



12.03. Karlsruhe - Substage

13.03. Memmingen - Kaminwerk

14.03. Siegburg - Kubana

19.03. AT-Wien - Viper Room

20.03. Regensburg - Eventhall Airport

21.03. CH-Wetzikon - Hall Of Fame

22.03. AT-Salzburg - Rockhouse

12.04. Hannover – Musikzentrum