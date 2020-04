THE VERY END: Mach mit im neuen Video-Clip

Die Essener Groove Metaller THE VERY END versuchen die Zeit während der CORONA-Krise kreativ zu nutzen und rufen deshalb gezielt "Euch" auf, um Teil ihres kommenden Video-Clips zum Cover Song 'Maniac' zu werden. Das müsst ihr dafür tun:

"Werde zum #coronamaniac in unserem Musikvideo!

Bevor du in diesen seltsamen Zeiten zuhause alleine verrückt wirst, mach lieber bei unserem Video zu „Maniac“ mit!



So nimmst du teil:

Filme dich zuhause, wie du zu dem Song abgehst. Schicke uns anschließend das Material und unsere Freunde von chun+derksen wählen die besten Clips aus und schneiden daraus ein Musikvideo. Das Video veröffentlichen wir online und in Social Media.



Weitere Infos: http://www.theveryend.net/coronamaniac-the-very-end-call-f…/



Wat? Wie? Wo?



- Mach einfach, worauf du Bock hast. Singen, tanzen, schreien, Haare schütteln, auf einer Gitarre oder Bratpfanne performen - Alles geht! Wer Inspiration braucht, dem sei unser Teaser oder das originale "Flashdance"-Video ans Herz gelegt ;-)



- Ob du vor der Webcam sitzt oder dich wild durch die Bude rennend mit dem Handy filmst - Total egal! Hauptsache, Du filmst dich im Querformat (Full HD mit einer Auflösung von 1920x1080 reicht völlig aus).



- Du musst dich nicht den kompletten Song lang filmen. Wenn du nur Ideen für 20 Sekunden hast, ist das auch ok.



- Den Song findest du auf YouTube ( https://youtu.be/2hSIfH8Uqw4), Spotify ( https://spoti.fi/2Ugr1CI) und natürlich auch auf allen anderen gängigen Streaming-Plattformen.



- Sende deine Videodatei per WeTransfer an maniac@theveryend.net (https://wetransfer.com - Achtung: 2 GB Datenlimit beim kostenlosen Account). Einsendeschluss ist der 14.04.2020.



Wenn du möchtest, kannst du deinen eigenen Beitrag natürlich auch selbst in Social Media posten, was aber ausdrücklich keine Voraussetzung zu Teilnahme ist. Wir freuen uns aber, wenn du dabei das Hashtag #coronamaniac verwendest.



Bleibt zuhause und gesund und lasst uns gemeinsam das Beste aus der aktuellen Situation machen!

http://www.theveryend.net/coronamaniac-terms-of-condition-…/"

Quelle: Band Homepage Redakteur: Mahoni Ledl Tags: the very end maniac