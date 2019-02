THE VINTAGE CARAVAN: FLEETWOOD MAC-Cover veröffentlicht & Bekanntgabe Toursupport

Das isländische Classic Rock-Trio THE VINTAGE CARAVAN hat zur Einstimmung auf den anstehenden zweiten Teil der »Gateways«-Europatour ein Video zum FLEETWOOD MAC-Cover 'The Chain' veröffentlicht. Das Stück stammt vom im August 2018 erschienenen Album "Gateways".





Gitarrist/Sänger Óskar kommentiert: "Wir freuen uns, euch unsere Coverversion von FLEETWOOD MACs 'The Chain' präsentieren zu können! Alexander hatte die Idee, den Song in unserem Stil einzuspielen, bereits 2015, weshalb wir ihn nun im Rahmen der »Gateways«-Sessions aufgenommen haben. Hiermit möchten wir auch Lindsey Buckingham gute Besserung wünschen, da er sich letzte Woche einer Operation am offenen Herzen unterziehen musste. Wir hoffen, dass er bald wieder auf die Beine kommt. Seine Musik bedeutet uns wirklich enorm viel. Wir sehen uns im April und Mai. Brecht bis dahin keine Ketten, die nicht euch gehören!“



Begleitet wird das Trio auf der Tour von BLACK MIRRORS



»Gateways«-Europatour - Teil II

w/ BLACK MIRRORS

17.04. NL Amsterdam - Melkweg

18.04. NL Sittard - Poppodium Volt

19.04. NL Deventer - Burgerweeshuis

20.04. B Antwerpen - Trix

21.04. D Essen - Turock

23.04. D Münster - Sputnikhalle

24.04. CH Olten - Coq d'Or

25.04. A Innsbruck - p.m.k.

26.04. A Ebensee - Kino

27.04. A Linz - Posthof

28.04. D Weinheim - Café Central

29.04. D Kiel - Die Pumpe

01.05. DK Kopenhagen - Pumpehuset*

02.05. S Göteborg - Sticky Fingers* (w/ BULLET)

03.05. S Stockholm - Kägelbanan* (w/ BULLET)

04.05. N Oslo - John Dee Live Club*

06.05. FIN Helsinki - On the Rocks*

*ohne BM