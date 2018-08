THE VINTAGE CARAVAN: Video zur neue Single veröffentlicht, Tourdaten und Support-Bands bekanntgegeben!

In wenigen Wochen, genauer gesagt am 31. August wird "Gateways", die neue Scheibe der isländischen Classic-Rocker THE VINTAGE CARAVAN in die Läden gewuchtet. Das Album wird wahlweise als Digipak, Doppel-Vinyl (auf diesen beiden Formaten ist als Bonus-Track eine Cover-Version von FLEETWOOD MAC's 'The Chain' enthalten) oder in digitaler Form zu erhalten sein.

Nach dem ersten Video zu 'Reflections' (https://www.youtube.com/watch?v=b2YMvlhlCTU) hat die Band nun einen weiteren Track daraus online gestellt. Und zwar den Albumopener 'Set Your Sights', zu dessen Videoclip uns Bassist Alexander Örn des weiteren folgendes mitzuteilen hat:

"Der Song war wirklich der erste Song, an dem wir für das neue Album gearbeitet haben und hat die Marschrichtung für die folgenden Stücke vorgegeben. Den psychedelischen Visualizerclip hat der Wiener Künstler Max Roehrle geschaffen. Wir sind ziemlich stolz auf das Ergebnis und hoffen, dass euch der Song und das Video gefallen!"

Zu sehen gibt es das Video hier:

https://www.youtube.com/watch?v=MSVRoXEXDpo

Noch mehr zu sehen gibt es von THE VINTAGE CARAVAN im Herbst, wenn sich die Jungs zusammen mit WUCAN und BLACK MIRRORS auf ihrer "2018 Gateways Tour" quer durch Europa befinden.

Die exakten Daten findet ihr hier: