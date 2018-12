THE VINTAGE CARAVAN kündigt 2. Teil der »Gateways«-Europatour an!

Das isländische Classic Rock-Trio THE VINTAGE CARAVAN hat sein viertes Studioalbum mit dem Titel "Gateways" am 31. August 2018 via Nuclear Blast Records (Alda Music/Island) veröffentlicht. Die Scheibe führte zum allerersten Charteinstieg der Band in Deutschland (#75), dem sich eine ausgedehnte EU/UK-Tour anschloss. Heute kann die Truppe nun den zweiten Teil der »Gateways«-EU-Tour für April/Mai 2019 ankündigen. Dieser führt die Band von Amsterdam, Holland (17. April) bis ins finnische Helsinki (06. Mai). Des Weiteren wurden dem Festivalterminkalender von THE VINTAGE CARAVAN weitere Stopps hinzugefügt. Alle Termine findet Ihr unten.



Die Band kommentiert: "Uns stehen tolle Zeiten bevor! Wir können es kaum erwarten, den Caravan aufs Festland und nach Skandinavien zu bringen und versprechen euch schon jetzt energiegeladene Shows! Der erste Teil der »Gateways«-Tour war bereits unglaublich. Wir haben in einigen ausverkauften Clubs gespielt, weshalb wir euch umso mehr empfehlen, euch rechtzeitig Tickets zu sichern. Wir sehen uns bei Abschnitt II!"



»Gateways«-Europatour - Teil II



17.04. NL Amsterdam - Sugarfactory

18.04. NL Deventer - Burgerweeshuis

20.04. B Antwerpen - Trix (w/ BLACK MIRRORS)

21.04. D Essen - Turock

23.04. D Münster - Sputnikhalle

24.04. CH Olten - Coq d’Or

25.04. A Innsbruck - p.m.k.

26.04. A Ebensee - Kino

27.04. A Linz - Posthof

28.04. D Weinheim - Café Central

29.04. D Kiel - Die Pumpe

01.05. DK Kopenhagen - Pumpehuset

02.05. S Göteborg - Sticky Fingers (w/ BULLET)

03.05. S Stockholm - Kägelbanan (w/ BULLET)

04.05. N Oslo - John Dee Live Club

06.05. FIN Helsinki - On the Rocks



Tickets gibt es unter www.thevintagecaravan.eu/tour

Weitere TVC-Termine:



07.12. IS Reykjavík - Hard Rock Cafe



13.04. B Bomal-Sur-Ourthe - Durbuy Rock

21. - 27.07. SLO Tolmin - MetalDays

01. - 03.08. D Wacken - Wacken Open Air *AUSVERKAUFT*

26./27.10. UK Pwllheli - HRH Prog