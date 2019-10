THE VOICE OF GERMANY: MISSION IN BLACK Sängerin Steffi Stuber in den Battles

Liebe Freunde des guten Geschmacks, am kommenden Donnerstag, 17 Oktober heißt es wieder pünktlich um 20.15 Uhr PRO 7 "THE VOICE OF GERMANY" einschalten und feste die Daumen drücken. Warum fragt sich vielleicht der ein oder andere von euch. Nun, die Antwort ist ganz einfach. An diesem Tag tritt die fabelhafte STEFFI STUBER, ihres Zeichens Frontdame der süddeutschen Heavy Metal-Band MISSION IN BLACK in den Battles an. Wer bereits Zeuge ihrer sensationellen Performance bei den Blind-Auditions sein durfte wird wissen, dass die Bühne mit ziemlicher Sicherheit auch dieses Mal wieder gewaltig beben wird. Powermetal.de wünscht der sympathischen Steffi viel Erfolg. Hier gibt es diesen grandiosen Auftritt nochmals zu sehen und auch einen Clip von MISSION IN BLACK. Viel Spaß.

THE VOICE OF GERMANY 'Ghost Walking'

von LAMB OF GOD

MISSION IN BLACK 'Oceans Of Time'

