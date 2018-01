THE WAKE WOODS: Blow Up Your Radio als Video

Das zweite Video aus dem zweiten Album der jungen deutschen Band ist der Titelsong des am 2. Februar ersch einenden "Blow Up Your Radio". Hier kann man es sehen: Youtube.

Bekannt wurde die Band durch ihren zweiten Platz beim Deutschen Rockpreis und ihre Tour als Anheizer für DEEP PURPLE. Wer das Ganze einmal persönlich erleben will, kann das zu diesen Terminen tun:

22.02. Hamburg, Molotow

23.02. Bremen, Lila Eule

24.02. Soest, Alter Schlachthof

25.02. Köln, Yard Club

01.03. Aschaffenburg, Colos-Saal

09.03. Kiel, Räucherei

10.03. Berlin, Musik & Frieden

17.03. Winterbach, Strandbar 51