THE WAKE WOODS: Keine Sorgen um deutschen Hard Rock- Nachwuchs

Der zweite Platz beim Deutschen Rockpreis, ein gefeierter Support für DEEP PURPLE und ein Konzert beim 40-jährigen Jubiläum des WDR Rockpalast - das sind die Höhepunkte dieser noch jungen deutschen Classic Rock Band.

Mit "Blow Up Your Radio" veröffentlicht sie am 02.02.2018 ihr zweites Album und geht auf Tour.

Einen ersten Eindruck vom neuen Album bekommt man mit dem Live Video zu 'Mad Dogs On Fire', das im Rahmen des 40-jährigem Jubliäums des WDR Rockpalastes im Oktober 2017 aufgenommen wurde.

Und gleich im Februar 2018 geht es auf Konzertreise:

22.02.2018 Hamburg, Molotow

23.02.2018 Bremen, Lila Eule

24.02.2018 Soest, Alter Schlachthof

25.02.2018 Köln, Yard Club

01.03.2018 Aschaffenburg, Colos-Saal

09.03.2018 Kiel, Räucherei

10.03.2018 Berlin, Musik & Frieden

17.03.2018 Winterbach, Strandbar 51

