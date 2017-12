THE WAKE WOODS: Zweites Album im Februar

'Mad Dogs On Fire' heißt das Lied, das im Rahmen eines Videos bereits einen Eindruck des kommenden Zweitwerks "Blow Up Your Radio" gibt: Youtube.

Die Band war bereits als Support für DEEP PURPLE unterwegs gewesen und hatten den zweiten Platz beim Deutschen Rockpreis errungen. Ich finde ja, dass der Song nicht so stark ist, wie der Titel es verspricht, aber das sollte man vielleicht einfach mal "in echt" angucken. Zum Beispiel hier:

22.02. Hamburg, Molotow

23.02. Bremen, Lila Eule

24.02. Soest, Alter Schlachthof

25.02. Köln, Yard Club

01.03. Aschaffenburg, Colos-Saal

09.03. Kiel, Räucherei

10.03. Berlin, Musik & Frieden

17.03. Winterbach, Strandbar 51