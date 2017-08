THE WEIGHT: Neue Single mit sehr sehenswertem Video - Anschauen!

Die Wiener THE WEIGHT veröffentlichen heute die Single 'Trouble', die als Vorgeschmack auf das am 17.11.2017 erscheinende Album "The Weight" dient. Geboten wird Classic Rock mit starker 60er/70er-Schlagseite.



Unbedingt ansehen solltet ihr euch auch das Video zu 'Trouble', in dem viele der wichtigsten Cover der Rockgeschichte nachgestellt werden. Wir sind hier so begeistert davon, dass wir gleich ein Gewinnspiel daraus gebastelt haben. Klickt auf diesen Link, um mehr zu erfahren.



