THE WHO: Jubiläumsfeier eines ganz speziellen Gigs

Der 4. April 1968 ist zeithistorisch unwiderruflich mit dem Mord an Martin Luther King verknüpft. Insofern hatten es die Jungs von THE WHO nicht leicht, als sie am gleichen Tag das legendäre Fillmore East stürmten, schließlich lag eine politisch geprägte Ernüchterung über den Staaten, die selbst Großereignisse wie dieses erst einmal in den Schatten stellen sollten.

Blickt man nun, genau 50 Jahre später, auf diesen Tag zurück, kann auch die britische Rock & Roll-Explosion mit Stolz die Perspektive der Musik reflektieren. Das Tourfinale entpuppte sich als sensationelles Gig-Event, das der Nachwelt nicht vorenthalten werden sollte.



Anlässlich des Jubiläums dieser ganz speziellen Show erfolgt am 20. April nun der luxuriöse Re-Release des Albums, wahlweise als Doppel-CD oder 3-LP-Set. Enthalten ist neben der kompletten Show, die nun erstmals auch abseits der Bootleg-Landschaften erhältlich sein wird, auch einiges an Bonusmaterial, sprich Linernotes und exklusive Fotos.

Universal bereitet den Fans der Kulttruppe mit "Live At The Fillmore East 1968" ein verspätetes Ostergeschenk und schließt eine Lücke, die viel zu lange geöfffnet war.