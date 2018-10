THE WILD kommt auf Tour

Es ist die erste Headliner-Tour der Kanadier in unseren Breiten und sie wird mit dem erstmaligen Release des Albums "Wild At Heart" auf Vinyl auch am Merchandise-Stand entsprechend begangen. Hier sind die Tourdaten der Rocker:

31. Oktober Berlin - Nuke Club

01. November Hamburg - Goldener Salon (Hafenklang)

02. November Braunschweig - Eulenglück

03. November Düsseldorf - Tube

04. November - Essen - Don`t Panic

Zur Einstimmung gibt es auch einen Trailer: Youtube.

Und hier das komplette Video zu 'Best In The West': Youtube.