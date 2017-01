THIRD ION: Neues Video

THIRD ION ist die Band einiger durchaus bekannter Musiker, nämlich Dave Padden (ex ANNIHILATOR), Basser Mike Young (ex THE DEVIN TOWNSEND BAND), Gitarrist Justin Bender (ex INTO ETERNITY) und Drummer Aaron Edgar. Das Album "Biolith" haben wir völlig verpasst, obwohl es bereits am 8. Juli 2016 über Glasstone Records erschienen ist. Aber kürzlich wurde ein Video zu dem Track 'Cosmic Delusion' veröffentlicht, über das ich gerade gestolpert bin. Schräger Stoff, aber ziemlich cool:

