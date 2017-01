THORBJÖRN RISAGER & THE BLACK TORNADO: Album und Tour

Die dänische Blues-Rock-Truppe THORBJÖRN RISAGER & THE BLACK TORNADO wird am 27. Januar 2017 ihr neues Album "Change My Game" veröffentlichen. Mit dem frischen Material geht es anschließend auf Tour:



10.02 Hamburg - Downtown Bluesclub

11.02 Paderborn - Jazzball (Paderhalle)

02.03 Bonn - Harmonie

03.03 Bielefeld - Jazzclub (Alter Kuxmann-Fabrik)

04.03 Meidelstetten - Adler

27.04 Dortmund - Musiktheater Piano

28.04 Lindewerra - Gemeindesaal

29.04 Baden-Baden - Bluesclub (Goldenen Löwen)

04.05 Aachen - Franz Club

12.05 Hannover - Bluesgarage

13.05 Oberhausen - Resonanzwerk

