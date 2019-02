THORNBRIDGE Song wird Titelsong einer neuen Hörspiel-Serie

Tolle Neuigkeiten erreichen uns aus dem Hause THORNBRIDGE. Deren neuer Song 'Revelation', bei dem kein geringerer als das schwäbische Goldkelchen Andy B. Franck (BRAINSTORM) mitmischt, wird der Titelsong einer neuen Hörspielserie. Die Hörspiel-Reihe trägt den verheißungsvollen Titel "SEVEN - Das Ende aller Tage"! Sowohl das neue THORNBRIDGE-Album "Theatrical Masterpiece", als auch der erste Teil der Hörspiel-Reihe erscheinen am 08. Februar. Hier ein kleines Presseinfo über den Inhalt der Mystery-Geschichte:



"SEVEN - Das Ende aller Tage" ist eine fesselnde und epische Mystery-Geschichte für Erwachsene, die mit David Lynch-esken surrealen Elementen und einer enormen Prise schwarzem Humor besticht. Zu hören sind unter anderem die Stimmen von Synchronsprechern, die Schauspielern und Schauspielerinnen wie Jensen Ackles (Supernatural), Emilia Clarke (Game Of Thrones), Johnny Depp (Pirates of the Caribbean 1-3) oder Samuel L. Jackson ihre deutsche Stimme verleihen".

