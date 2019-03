THORONDIR: Video zum neuen Song 'Berserkerwut' veröffentlicht

Die bayrische Pagan-Metal-Band THORONDIR veröffentlicht am 19.04.2019 via Trollzorn ihr drittes Album "Des Wandrers Mär". Es ist ein Konzeptalbum, welches sich mit einer fiktiven Welt am Rande des Abgrundes beschäftigt. Daraus wurde nun der Song 'Berserkerwut' samt Video herausgebracht.



Die Tracklist des Albums liest sich so:

1. Prolog

2. Rache durch das Schwert

3. Fenriswolf

4. Dunkle Zeichen

5. Thoron

6. Tiefe Narben

7. Den Göttern zu Ehr

8. In der Weite ein Licht

9. Das Totenheer von Barathir

10. Durch des Adlers Augen

11. Schwarze Flut

12. Berserkerwut

13. Epilog

Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Swen Reuter