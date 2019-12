THOUGHTS FACTORY: neues Album

Fünf Jahre sind seit dem überaus erfolgreichen Debüt "Lost" vergangen, doch das Warten der Fans hat nun endlich ein Ende. Die Hessen THOUGHTS FACTORY haben es nämlich geschafft ihr zweites Langeisen fertigzustellen.

Dieses wird den Titel "Elements" tragen, am 24. Januar bei Melodic Revolution Records erscheinen und - wie nicht unerwartet - vielschichtig arrangierten und abwechslungsreich gestalteten Prog Metal enthalten. Neu dagegen ist Sänger Cornelius Wurth, der auf "Elements" seinen Band-Einstand feiern darf. Lassen wir uns also überraschen, was THOUGHTS FACTORY darauf zu bieten haben wird.

Die Trackliste wurde jedenfalls schon bekanntgegeben und sieht folgendermaßen aus:

1. Mind Odyssey

2. The Burden

3. Frozen Planet

4. Fire Away

5. Nightfall

6. The Shores Of Sand And Time

7. Dawn Pt.1

8. Dawn Pt. 2

9. Our Kingdom

10. Elements

Auch eine erste Hörprobe exisitert bereits, und zwar in Form des ziemlich verheißungsvoll klingenden 'The Burden':