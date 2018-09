THRASH BOMBZ: Gefangener des Unglücks

Ja, ich finde auch, dass das ein seltsamer Titel ist, egal in welcher Sprache, aber "Prisoner Of Disaster" wird das kommende Album der Italiener THRASH BOMBZ heißen. Am 26. Oktober werden die CDs mit diesen Liedern verfügbar sein:

1. The Order

2. Prisoner of Disaster

3. Apocalypse... Prepare Yourself to Die

4. Mafia Demonz

5. T.T.N.S.

6. Live to Kill

7. The Headquarter