THREE DAYS GRACE: Außenseiter im März

In den USA und Kanada bereits vielfach mit Platin ausgezeichnet, fristen die kanadischen Rocker von THREE DAYS GRACE in Deutschland immer noch eher ein Schattendasein. Eigentlich ein Unding, denn Alben wie "One-X", "Life Starts Now" oder "Human" bieten tadellosen, mit vielen Hits versehenen Modern Rock.



Am 09. März erscheint nun das neue Album "Outsider" via RCA/Sony Music, von dem ihr vorab schon einmal das Video zu 'The Mountain' genießen dürft. Wenn euch das mundet, könnt ihr relativ bedenkenlos bei der Truppe zugreifen.





