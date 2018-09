THREE DAYS GRACE: Weltrekord und Tourdaten

Die US Band hat einen Rekord aufgestellt im Bereich der Billboard Mainstream Rock Charts in den USA, denn in diesen Spartencharts hat die Band nun die meisten Nummer-1-Hits aller Zeiten errungen. Zuvor hatte VAN HALEN de Rekord inner, aber mit 'Infra-Red' konnte THREE DAYS GRACE den Rekord auf 14 Lieder schrauben! Hier ist das Lyrik-Video des letzten Erfolgssongs: Youtube.

Das Stück stammt aus dem aktuellen Album "Outsider", das die Band uns bald auch live vorstellen wird:

11. Oktober 2018 – Tilburg, NL – 013 (mit BAD WOLVES)

13. Oktober 2018 – Hamburg, DE – Docks (mit BAD WOLVES)

14. Oktober 2018 – Cologne, DE – Live Music Hall (mit BAD WOLVES)

15. Oktober 2018 – München, DE – TonHalle (mit BAD WOLVES)

17. Oktober 2018 – Zürich, CH – X-tra (mit BAD WOLVES)

18. Oktober 2018 – Vienna, AT – Gasometer (mit BAD WOLVES)

19. Oktober 2018 – Prague, CZ Rep – Malá Sportovní Hala (mit BAD WOLVES)

21. Oktober 2018 – Wiesbaden, DE – Schlathof (mit BAD WOLVES)

23. Oktober 2018 – Wroclaw, PO – A2 (mit BAD WOLVES)

24. Oktober 2018 – Warsaw, PO – Progresja (mit BAD WOLVES)

26. Oktober 2018 – Kiev, UKR – Stereo Plaza

27. Oktober 2018 – Minsk, BELAR – Prime Hall

29. Oktober 2018 – Vilnius, LITH – Art Factory LOFTAS

30. Oktober 2018 – Riga, LAT – Palladium

31. Oktober 2018 – Tallin, EST – Rock Café

2. November 2018 – St Petersburg, RUSS – A2

4. November 2018 – Moscow, RUSS – Adrenaline Stadium

6. November 2018 – Yekaterinburg, RUSS – Tele Club

Die gesamten Top-1-Singles von THREE DAYS GRACE waren:

1. Infra-Red 2018

2. The Mountain 2018

3. I Am Machine 2015

4. Painkiller 2014

5. Misery Loves My Company 2013

6. The High Road 2013

7. Chalk Outline 2012

8. World So Cold 2010

9. The Good Life 2010

10. Break 2010

11. Never Too Late 2007

12. Pain 2007

13. Animal I Have Become 2006

14. Just Like You 2004