THRESHOLD: Tour-Tagebuch

Die Briten haben ihre 2018er "Legends Of The Shire"-Tour in einem Video verewigt: Youtube.

Die Band dazu: "Es tut uns so Leid, dass THRESHOLD gerade auf Tournee sein kann. Deshalb haen wir hier einige Erinnerungen unserer letzten Tournee für euch. Das Video wurde von unserem Keyboarder Richard West für sein persönliches Archiv während unserer Europatour 2018 gefilmt. Auch wenn es nie für die Öffentlichkeit bestimtm war, gibt es euch einzigartige Einblicke in das Leben auf Tour. Wir hoffen, es gefällt euch!"