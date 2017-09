THRESHOLD: Video zu 'Stars And Satellites'

Das neue Album "Legends Of The Shires" ist am Freitag erschienen, und wer sich noch nicht entscheiden konnte, ob er das Album in seinen Schrank stellen will, bekommt noch einmal einen Entscheidungshilfenachschlag in Form des Liedes 'Stars And Satellites': Youtube.

Das 11. Album der Briten ist ein Konzeptalbum und wurde von Glynn Morgan gesungen, der Damian Wilson am Mikrophon ersetzt hat. Das Album gibt es in verschiedenen Versionen im Nuclear Blast Shop.