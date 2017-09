THRESHOLD chartet auch im Ausland

"Legends Of The Shires" urde vor knapp zwei Wochen via Nuclear Blast veröffentlicht und stieg in den deutschen Albumcharts bis #13, doch auch international gibt es beeindruckende Chartplatzierungen:



#5 UK (Rock)

#12 Schweden (Physisch)

#12 Schweden (Hard Rock)

#13 Deutschland

#14 Schweiz

#31 Österreich

#54 Tschechien

#56 Schottland

#90 UK

Herzlichen Glückwunsch an unseren Soundcheck 9/2017-Gewinner. Das feiern wir mit Musik. Hier ist 'Small Dark Lines': Youtube.

Die Band ist auch in Kürze auf Tour:

THRESHOLD mit DAMNATION ANGELS, DAY SIX

28.11. NL Weert - De Bosuil

29.11. D Hamburg - Markthalle

30.11. D Berlin - Lido

01.12. D Aschaffenburg - Colos-Saal

02.12. D München - Feierwerk

03.12. CH Pratteln - Z7

05.12. D Stuttgart - Club Cann

06.12. D Hannover - Musikzentrum

07.12. B Kortrijk - De Kreun

08.12. D Essen - Turock

09.12. NL Zoetermeer - Boerderij

Tickets für die Deutschlandshows gibt es im Nuclear Blast Shop ab 22,70 Euro.