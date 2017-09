THRESHOLD in den deutschen Charts, Tourdates

Mittlerweile sind die deutschen Albumcharts ein echter Tummelplatz für harte Musikwerke, direkt proportional zu den Single-Charts, die weiterhin weitgehend qualitätsrockfrei daherkommen. Neuester Beweis: "Legends Of The Shires" von THRESHOLD ist auf Platz 13 der deutschen Albumcharts gestiegen. Dazu sagt Karl Groom: "Legends Of The Shires" war ein großes Vorhaben für uns und wir haben alles, was wir konnten, in das Album gesteckt. Es ist wundervoll, dabei zuzusehen, dass es nun bei so vielen Leuten gut ankommt."

Wie allgemein bekannt ist, gehört THRESHOLD zu den Bands, die auch und besonders auf der Bühne glänzen können. Deswegen möchte ich die folgenden Auftritte der Briten wärmstens empfehlen:

THRESHOLD mit DAMNATION ANGELS, DAY SIX

28.11. NL Weert - De Bosuil

29.11. D Hamburg - Markthalle

30.11. D Berlin - Lido

01.12. D Aschaffenburg - Colos-Saal

02.12. D München - Feierwerk

03.12. CH Pratteln - Z7

05.12. D Stuttgart - Club Cann

06.12. D Hannover - Musikzentrum

07.12. B Kortrijk - De Kreun

08.12. D Essen - Turock

09.12. NL Zoetermeer - Boerderij

Tickets für die Deutschlandshows gibt es im Nuclear Blast Shop ab 22,70 Euro.