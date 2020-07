THUNDERMOTHER: Neues Album

Die schwedischen Rockdamen von THUNDERMOTHER werden am 31.07.2020 via AFM Records / Souldfood ihr neues Album "Heat Wave" veröffentlichen.



Die Tracklist liest sich so:

01. Loud And Alive

02. Dog From Hell

03. Back In ‘76

04. Into The Mud

05. Heat Wave

06. Sleep

07. Driving In Style

08. Free Ourselves

09. Mexico

10. Purple Sky

11. Ghosts

12. Somebody Love Me

13. Bad Habits



Für die "Heat Wave"-Release Tour 2020 hat sich die Band etwas einfallen lassen. Gemeinsam mit Radio BOB! gehen die Schwedinnen in einem umgebauten Feuerwehrfahrzeug auf Tour. Somit wird dieser zur mobilen Bühne.



Sängerin Guernica Mancini sagt: "Wir können es kaum erwarten endlich wieder Live zu spielen und haben viele Songs von unserem neuen Album im Gepäck! Ihr könnt gespannt sein und euch auf die – mit Abstand – beste Show der letzten Monate freuen."



Folgende Termine sind bestätigt:

30.07.2020 H.R.O.A - Wacken Ersatzfete

31.07.2020 Hamburg - Bootcruise

31.07.2020 Holtebüttel - H-Rockt goes Concert

01.08.2020 Erfurt - Harley Davidson Open House

02.08.2020 Wirges - Kulturpicknick

04.08.2020 tba. - RadioBob! Konzert

05.08.2020 Münster - Summerevents.MS

07.08.2020 Hamburg - Ballroom Hamburg Kaperfahrt

08.08.2020 Hallig Langeness - Kultur auf den Hallligen

09.08.2020 Heide - Kultur unterm Turm

